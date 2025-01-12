سعر Apricot (APRT)
سعر Apricot (APRT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.11K. يتم تحديث سعر APRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apricot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.21
- تغيير سعر Apricot خلال اليوم هو +0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 164.50M
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خلال اليوم، كان سعر Apricot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apricot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apricot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apricot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-2.70%
|60 يوم
|$ 0
|+13.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apricot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.28%
+3.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Apricot is a next-gen lending protocol that supports leveraged yield farming on Solana. Our mission is to help users maximize yield while protecting their downsides. With Apricot, users can: 1) Deposit assets to earn interests (Apricot Lend) 2) Borrow assets for trading or leveraged yield farming (Apricot Cross-Farm) 3) Pre-configure when and how automated deleveraging takes place (Apricot Assist)"
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