سعر AppLovin xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع AppLovin xStock (APPX) اليوم هو $ 317.86، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APPX الحالي إلى USD هو $ 317.86 لكل APPX.

يحتل AppLovin xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 353,726، مع عرض متداول قدره 1.11K APPX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APPX بين $ 149.85 (أدنى) و$ 317.91 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 744.68، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 149.85.

على المدى القصير، تحرك APPX بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-7.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.57K.

معلومات سوق AppLovin xStock (APPX)

القيمة السوقية $ 353.73K$ 353.73K $ 353.73K الحجم (24 ساعة) $ 13.57K$ 13.57K $ 13.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 62.66M$ 62.66M $ 62.66M إمداد دورة التداول 1.11K 1.11K 1.11K إجمالي العرض 197,122.7793214158 197,122.7793214158 197,122.7793214158

القيمة السوقية الحالية لـ AppLovin xStock هي $ 353.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.57K. العرض المتداول لـ APPX يبلغ 1.11K، مع إجمالي عرض 197122.7793214158. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 62.66M.