سعر Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL)
سعر Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL) المباشر لليوم هو USD 10.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAAPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apple Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.86
- تغيير سعر Apple Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DAAPL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DAAPL.
خلال اليوم، كان سعر Apple Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apple Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -2.2122540000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apple Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -4.6685780000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apple Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +5.650606005133557 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -2.2122540000
|-22.12%
|60 يوم
|$ -4.6685780000
|-46.68%
|90 يوم
|$ +5.650606005133557
|+129.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apple Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+29.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DAAPL إلى AUD
A$15.8
|1 DAAPL إلى GBP
￡8
|1 DAAPL إلى EUR
€9.5
|1 DAAPL إلى USD
$10
|1 DAAPL إلى MYR
RM43.9
|1 DAAPL إلى TRY
₺357
|1 DAAPL إلى JPY
¥1,554.2
|1 DAAPL إلى RUB
₽998.7
|1 DAAPL إلى INR
₹862.3
|1 DAAPL إلى IDR
Rp161,290.3
|1 DAAPL إلى PHP
₱584
|1 DAAPL إلى EGP
￡E.502.9
|1 DAAPL إلى BRL
R$59.2
|1 DAAPL إلى CAD
C$14.3
|1 DAAPL إلى BDT
৳1,218
|1 DAAPL إلى NGN
₦15,552
|1 DAAPL إلى UAH
₴419.4
|1 DAAPL إلى VES
Bs560
|1 DAAPL إلى PKR
Rs2,783.9
|1 DAAPL إلى KZT
₸5,200.2
|1 DAAPL إلى THB
฿337.3
|1 DAAPL إلى TWD
NT$326.4
|1 DAAPL إلى CHF
Fr9
|1 DAAPL إلى HKD
HK$77.8
|1 DAAPL إلى MAD
.د.م99.8