سعر Apple Pie (PIE)
سعر Apple Pie (PIE) المباشر لليوم هو USD 0.00005731. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apple Pie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.55
- تغيير سعر Apple Pie خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Apple Pie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apple Pie مقابل USD هو $ +0.0000041639 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apple Pie مقابل USD هو $ +0.0000017782 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apple Pie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000041639
|+7.27%
|60 يوم
|$ +0.0000017782
|+3.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apple Pie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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