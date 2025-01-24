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سعر Apollo FTW (FTW) المباشر لليوم هو USD 0.00121504 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FTW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Apollo FTW الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.87K - تغيير سعر Apollo FTW خلال اليوم هو +0.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Apollo FTW (FTW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Apollo FTW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Apollo FTW مقابل USD هو $ -0.0006956331 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Apollo FTW مقابل USD هو $ -0.0006092458 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Apollo FTW مقابل USD هو $ -0.0000250302345177219 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.47% 30 يوم $ -0.0006956331 -57.25% 60 يوم $ -0.0006092458 -50.14% 90 يوم $ -0.0000250302345177219 -2.01%

تحليل سعر Apollo FTW (FTW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Apollo FTW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00120811$ 0.00120811 $ 0.00120811 24 ساعة مرتفع $ 0.00121999$ 0.00121999 $ 0.00121999 عالية طوال الوقت $ 0.0045906$ 0.0045906 $ 0.0045906 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.47% تغير السعر (7 أيام) -31.63%

معلومات سوق Apollo FTW (FTW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: