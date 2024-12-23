سعر Apollo (APL)
سعر Apollo (APL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.06M. يتم تحديث سعر APL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apollo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.21
- تغيير سعر Apollo خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.69B
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خلال اليوم، كان سعر Apollo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apollo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apollo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apollo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-78.08%
|60 يوم
|$ 0
|-67.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apollo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Utilizing a community of world-class developers, managers, marketers and researchers, the Apollo community, backed by the Apollo Foundation, has set out to accomplish the goal of making Apollo the most technologically advanced, feature-rich currency on the market. The Apollo Foundation understands the demands of a top tier cryptocurrency and they believe they can create a coin that will integrate everything necessary to replace the current currency options. Having started from NXT, a proven cryptocurrency, the Apollo Foundation will continue development with the goal of being first all-in-one cryptocurrency, innovating and incorporating every ability that could be beneficial in a digital currency, all in a single decentralized platform. The first major update, Olympus Protocol, puts mass adoption-proof privacy at Apollo's core. This is because the Apollo Foundation knows the ability for a user to buy, sell, trade and send in absolute secrecy is vital in an industry that could be moments away from intense regulation. The Apollo team is here because they believe the only person or entity that should be in control of your funds is you.
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