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سعر Apollo (APL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.06M . يتم تحديث سعر APL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Apollo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.21 - تغيير سعر Apollo خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.69B

أداء سعر Apollo (APL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Apollo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Apollo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Apollo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Apollo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -78.08% 60 يوم $ 0 -67.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Apollo (APL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Apollo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00973484$ 0.00973484 $ 0.00973484 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Apollo (APL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: