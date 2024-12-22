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سعر apM Coin (APM) المباشر لليوم هو USD 0.00339359 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M . يتم تحديث سعر APM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق apM Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.16K - تغيير سعر apM Coin خلال اليوم هو -0.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 361.88M

أداء سعر apM Coin (APM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر apM Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر apM Coin مقابل USD هو $ -0.0000543140 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر apM Coin مقابل USD هو $ -0.0001898852 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر apM Coin مقابل USD هو $ -0.000417483490944331 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.74% 30 يوم $ -0.0000543140 -1.60% 60 يوم $ -0.0001898852 -5.59% 90 يوم $ -0.000417483490944331 -10.95%

تحليل سعر apM Coin (APM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر apM Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00337973$ 0.00337973 $ 0.00337973 24 ساعة مرتفع $ 0.00345683$ 0.00345683 $ 0.00345683 عالية طوال الوقت $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 تغير السعر (1 ساعة) -1.05% تغير السعر (1يوم) -0.74% تغير السعر (7 أيام) -17.16%

معلومات سوق apM Coin (APM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: