سعر apM Coin (APM)
سعر apM Coin (APM) المباشر لليوم هو USD 0.00339359. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M. يتم تحديث سعر APM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق apM Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.16K
- تغيير سعر apM Coin خلال اليوم هو -0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 361.88M
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خلال اليوم، كان سعر apM Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر apM Coin مقابل USD هو $ -0.0000543140 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر apM Coin مقابل USD هو $ -0.0001898852 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر apM Coin مقابل USD هو $ -0.000417483490944331 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.74%
|30 يوم
|$ -0.0000543140
|-1.60%
|60 يوم
|$ -0.0001898852
|-5.59%
|90 يوم
|$ -0.000417483490944331
|-10.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر apM Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.05%
-0.74%
-17.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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