سعر Apin Pulse (APC)
سعر Apin Pulse (APC) المباشر لليوم هو USD 0.00000427. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر APC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apin Pulse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28
- تغيير سعر Apin Pulse خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Apin Pulse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apin Pulse مقابل USD هو $ -0.0000009879 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apin Pulse مقابل USD هو $ -0.0000020361 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apin Pulse مقابل USD هو $ -0.000001453142805881641 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000009879
|-23.13%
|60 يوم
|$ -0.0000020361
|-47.68%
|90 يوم
|$ -0.000001453142805881641
|-25.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apin Pulse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-11.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Apin Pulse is a fully decentralized, deflationary, community driven meme coin built on the Pulsechain blockchain and operates within the Pulsechain & PulseX ecosystem, offering scarcity, community-driven development, and censorship resistance. Apin Pulse aims to foster widespread adoption and is driven by one of the largest and most enthusiastic community in the Crypto space, Pulse chain. Apin Pulse is launched with no pre-sale and no transaction fees or hidden fees of any kind. Liquidity locked for 369 years - https://www.team.finance/view-coin/0xBb101431d43b0E1fc31f000bf96826794806e0b4?name=Apin%20Pulse&symbol=APC&chainid=0x171 The $APC smart contract has been fully audited and 40% of the total supply was burned in a public burn - https://scan.pulsechain.com/tx/0x06b21bf6aa7b396fbb17ff6906c88ab8ed544ef72d187852301c0ac16b1af7ca That means next to zero risk to our users and community from potential bad actors.
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