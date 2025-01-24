احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر APC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر APC.

سعر Apin Pulse (APC) المباشر لليوم هو USD 0.00000427 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر APC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Apin Pulse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28 - تغيير سعر Apin Pulse خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Apin Pulse (APC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Apin Pulse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Apin Pulse مقابل USD هو $ -0.0000009879 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Apin Pulse مقابل USD هو $ -0.0000020361 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Apin Pulse مقابل USD هو $ -0.000001453142805881641 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000009879 -23.13% 60 يوم $ -0.0000020361 -47.68% 90 يوم $ -0.000001453142805881641 -25.39%

تحليل سعر Apin Pulse (APC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Apin Pulse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00013217$ 0.00013217 $ 0.00013217 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -11.11%

معلومات سوق Apin Pulse (APC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: