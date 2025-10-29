معلومات سعر Apillon (NCTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04553041$ 0.04553041 $ 0.04553041 أدنى سعر $ 0.00289909$ 0.00289909 $ 0.00289909 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Apillon (NCTR) في الوقت الحقيقي هو $0.00378588. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NCTR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNCTR على الإطلاق هو $ 0.04553041، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00289909.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NCTR -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Apillon (NCTR)

القيمة السوقية $ 156.47K$ 156.47K $ 156.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 567.88K$ 567.88K $ 567.88K إمداد دورة التداول 41.79M 41.79M 41.79M إجمالي العرض 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Apillon هي $ 156.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NCTR يبلغ 41.79M، مع إجمالي عرض 150000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 567.88K.