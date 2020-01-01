توكنوميكس Apicoin (API) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Apicoin (API)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Apicoin (API) Apicoin ($API) is the official token of API, the first AI-powered crypto influencer (KOL). Combining advanced machine learning with community engagement, $API delivers real-time sh*tcoin calls, trend analysis, and trading insights. With unique utilities like staking, exclusive NFTs, and access to a gated Call Lounge, $API aims to empower degens with cutting-edge tools and exclusive perks. Future plans include AI-powered livestreaming for live calls, market trends, and community interaction, solidifying $API as the ultimate degen utility token. الموقع الرسمي: https://apicoin.ai/ الوثيقة البيضاء: https://apicoin.gitbook.io/apicoin-usdapi-whitepaper/ اشتر API الآن!

توكنوميكس Apicoin (API) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Apicoin (API)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.50K $ 9.50K $ 9.50K إجمالي العرض: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M العرض المتداول: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.50K $ 9.50K $ 9.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00324631 $ 0.00324631 $ 0.00324631 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Apicoin (API)

توكنوميكس Apicoin (API): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Apicoin (API) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن API التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن API التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس API، استكشف السعر المباشر لتوكن API!

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