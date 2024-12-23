سعر Apicoin (API)
سعر Apicoin (API) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 885.08K. يتم تحديث سعر API مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apicoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.31K
- تغيير سعر Apicoin خلال اليوم هو -2.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Apicoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apicoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apicoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apicoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apicoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.57%
-2.97%
-34.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Apicoin ($API) is the official token of API, the first AI-powered crypto influencer (KOL). Combining advanced machine learning with community engagement, $API delivers real-time sh*tcoin calls, trend analysis, and trading insights. With unique utilities like staking, exclusive NFTs, and access to a gated Call Lounge, $API aims to empower degens with cutting-edge tools and exclusive perks. Future plans include AI-powered livestreaming for live calls, market trends, and community interaction, solidifying $API as the ultimate degen utility token.
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