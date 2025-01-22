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سعر Apexrom (APR) المباشر لليوم هو USD 0.0011999 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 545.45K . يتم تحديث سعر APR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Apexrom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.65 - تغيير سعر Apexrom خلال اليوم هو +1.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 454.58M

أداء سعر Apexrom (APR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Apexrom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Apexrom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Apexrom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Apexrom مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Apexrom (APR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Apexrom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00117524$ 0.00117524 $ 0.00117524 24 ساعة مرتفع $ 0.00120162$ 0.00120162 $ 0.00120162 عالية طوال الوقت $ 0.00121171$ 0.00121171 $ 0.00121171 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +1.57% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Apexrom (APR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: