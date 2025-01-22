سعر Apexrom (APR)
سعر Apexrom (APR) المباشر لليوم هو USD 0.0011999. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 545.45K. يتم تحديث سعر APR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apexrom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.65
- تغيير سعر Apexrom خلال اليوم هو +1.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 454.58M
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خلال اليوم، كان سعر Apexrom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apexrom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apexrom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apexrom مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apexrom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+1.57%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy
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