سعر Apes Together Strong اليوم

السعر المباشر لمشروع Apes Together Strong (APES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل APES.

يحتل Apes Together Strong حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 164,336، مع عرض متداول قدره 1.00B APES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00291432، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك APES بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و+9.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.53.

معلومات سوق Apes Together Strong (APES)

القيمة السوقية $ 164.34K$ 164.34K $ 164.34K الحجم (24 ساعة) $ 23.53$ 23.53 $ 23.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 164.34K$ 164.34K $ 164.34K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Apes Together Strong هي $ 164.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.53. العرض المتداول لـ APES يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 164.34K.