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سعر Apes Go Bananas (AGB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 190.78K . يتم تحديث سعر AGB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Apes Go Bananas الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 460.83 - تغيير سعر Apes Go Bananas خلال اليوم هو -4.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 819.20T

أداء سعر Apes Go Bananas (AGB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Apes Go Bananas مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Apes Go Bananas مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Apes Go Bananas مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Apes Go Bananas مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.29% 30 يوم $ 0 -20.39% 60 يوم $ 0 -9.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Apes Go Bananas (AGB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Apes Go Bananas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -4.29% تغير السعر (7 أيام) -15.72%

معلومات سوق Apes Go Bananas (AGB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: