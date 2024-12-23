سعر Apes Go Bananas (AGB)
سعر Apes Go Bananas (AGB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 190.78K. يتم تحديث سعر AGB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apes Go Bananas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 460.83
- تغيير سعر Apes Go Bananas خلال اليوم هو -4.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 819.20T
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خلال اليوم، كان سعر Apes Go Bananas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apes Go Bananas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apes Go Bananas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apes Go Bananas مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.29%
|30 يوم
|$ 0
|-20.39%
|60 يوم
|$ 0
|-9.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apes Go Bananas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-4.29%
-15.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE.
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