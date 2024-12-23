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سعر Aperture Finance (APTR) المباشر لليوم هو USD 0.00736177 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 689.76K . يتم تحديث سعر APTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aperture Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.91K - تغيير سعر Aperture Finance خلال اليوم هو -7.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 90.90M

أداء سعر Aperture Finance (APTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aperture Finance مقابل USD هو $ -0.000624685007950557 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aperture Finance مقابل USD هو $ -0.0021302532 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aperture Finance مقابل USD هو $ +0.0025046066 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aperture Finance مقابل USD هو $ +0.002728574299833867 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000624685007950557 -7.82% 30 يوم $ -0.0021302532 -28.93% 60 يوم $ +0.0025046066 +34.02% 90 يوم $ +0.002728574299833867 +58.89%

تحليل سعر Aperture Finance (APTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aperture Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00720975$ 0.00720975 $ 0.00720975 24 ساعة مرتفع $ 0.00804379$ 0.00804379 $ 0.00804379 عالية طوال الوقت $ 0.149148$ 0.149148 $ 0.149148 تغير السعر (1 ساعة) +1.43% تغير السعر (1يوم) -7.82% تغير السعر (7 أيام) -26.95%

معلومات سوق Aperture Finance (APTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: