سعر Aperture Finance (APTR)
سعر Aperture Finance (APTR) المباشر لليوم هو USD 0.00736177. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 689.76K. يتم تحديث سعر APTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aperture Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.91K
- تغيير سعر Aperture Finance خلال اليوم هو -7.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 90.90M
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خلال اليوم، كان سعر Aperture Finance مقابل USD هو $ -0.000624685007950557 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aperture Finance مقابل USD هو $ -0.0021302532 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aperture Finance مقابل USD هو $ +0.0025046066 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aperture Finance مقابل USD هو $ +0.002728574299833867 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000624685007950557
|-7.82%
|30 يوم
|$ -0.0021302532
|-28.93%
|60 يوم
|$ +0.0025046066
|+34.02%
|90 يوم
|$ +0.002728574299833867
|+58.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aperture Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.43%
-7.82%
-26.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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A$0.0117052143
|1 APTR إلى GBP
￡0.0058157983
|1 APTR إلى EUR
€0.0069936815
|1 APTR إلى USD
$0.00736177
|1 APTR إلى MYR
RM0.033127965
|1 APTR إلى TRY
₺0.2589134509
|1 APTR إلى JPY
¥1.1511599749
|1 APTR إلى RUB
₽0.7565691029
|1 APTR إلى INR
₹0.6253087438
|1 APTR إلى IDR
Rp118.7382091831
|1 APTR إلى PHP
₱0.4331665468
|1 APTR إلى EGP
￡E.0.3745668576
|1 APTR إلى BRL
R$0.0447595616
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C$0.0105273311
|1 APTR إلى BDT
৳0.8761242477
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₦11.3958727246
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₴0.3075011329
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Bs0.37545027
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Rs2.0409034971
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₸3.8502793277
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฿0.2518461517
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NT$0.2402145551
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Fr0.0065519753
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HK$0.0572009529
|1 APTR إلى MAD
.د.م0.0737649354