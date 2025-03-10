سعر ApeJackPot (APET)
سعر ApeJackPot (APET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.54K. يتم تحديث سعر APET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ApeJackPot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.56
- تغيير سعر ApeJackPot خلال اليوم هو -10.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.33M
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خلال اليوم، كان سعر ApeJackPot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ApeJackPot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ApeJackPot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ApeJackPot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ApeJackPot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-10.01%
-32.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ApeJackpot - Hold Tight - Win Big - Jackpot Dreams! ApeJackpot is a game-changing project that brings passive rewards to $APET holders – the core token of the ecosystem. Picture a pack of playful apes charging in to snatch a massive golden pot – that’s the spirit of ApeJackpot! With its innovative mechanism, holders don’t need to stake or manually claim rewards – everything happens automatically.
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