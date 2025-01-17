سعر APEDOG (APEDOG)
سعر APEDOG (APEDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.34K. يتم تحديث سعر APEDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق APEDOG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.13
- تغيير سعر APEDOG خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 599.21M
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خلال اليوم، كان سعر APEDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر APEDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر APEDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر APEDOG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر APEDOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.23%
+0.38%
-52.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Apedog is one of the first meme tokens launched on the new ApeChain blockchain and is the first token to achieve a centralized exchange listing. The token does not have grand ambitions; the team is simply focused on creating a new website and mobile application to provide market news and data. The project was developed and launched on Ape.Express during the release of the ApeChain blockchain...
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