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سعر APass Coin (APC) المباشر لليوم هو USD 0.00869402 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر APC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق APass Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.35 - تغيير سعر APass Coin خلال اليوم هو +0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر APass Coin (APC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر APass Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر APass Coin مقابل USD هو $ -0.0030395224 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر APass Coin مقابل USD هو $ -0.0021709898 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر APass Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.96% 30 يوم $ -0.0030395224 -34.96% 60 يوم $ -0.0021709898 -24.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر APass Coin (APC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر APass Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00853412$ 0.00853412 $ 0.00853412 24 ساعة مرتفع $ 0.008735$ 0.008735 $ 0.008735 عالية طوال الوقت $ 0.01412341$ 0.01412341 $ 0.01412341 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.96% تغير السعر (7 أيام) -9.39%

معلومات سوق APass Coin (APC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: