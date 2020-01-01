توكنوميكس Anzen USDz (USDZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Anzen USDz (USDZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Anzen USDz (USDZ) USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan. الموقع الرسمي: https://anzen.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.anzen.finance/ اشتر USDZ الآن!

توكنوميكس Anzen USDz (USDZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Anzen USDz (USDZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 120.77M $ 120.77M $ 120.77M إجمالي العرض: $ 122.59M $ 122.59M $ 122.59M العرض المتداول: $ 122.59M $ 122.59M $ 122.59M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 120.77M $ 120.77M $ 120.77M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.821209 $ 0.821209 $ 0.821209 السعر الحالي: $ 0.985574 $ 0.985574 $ 0.985574 معرفة المزيد عن سعر Anzen USDz (USDZ)

توكنوميكس Anzen USDz (USDZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Anzen USDz (USDZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDZ، استكشف السعر المباشر لتوكن USDZ!

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