توكنوميكس Anzen Staked USDz (SUSDZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Anzen Staked USDz (SUSDZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Anzen Staked USDz (SUSDZ) sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets. الموقع الرسمي: https://anzen.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.anzen.finance/ اشتر SUSDZ الآن!

توكنوميكس Anzen Staked USDz (SUSDZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Anzen Staked USDz (SUSDZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M إجمالي العرض: $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M العرض المتداول: $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.898102 $ 0.898102 $ 0.898102 السعر الحالي: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 معرفة المزيد عن سعر Anzen Staked USDz (SUSDZ)

توكنوميكس Anzen Staked USDz (SUSDZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Anzen Staked USDz (SUSDZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUSDZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUSDZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUSDZ، استكشف السعر المباشر لتوكن SUSDZ!

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