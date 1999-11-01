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سعر Anzen Staked USDz (SUSDZ) المباشر لليوم هو USD 1.11 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SUSDZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Anzen Staked USDz الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.44K - تغيير سعر Anzen Staked USDz خلال اليوم هو -0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Anzen Staked USDz (SUSDZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Anzen Staked USDz مقابل USD هو $ -0.004379892359514 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Anzen Staked USDz مقابل USD هو $ +0.0080897910 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Anzen Staked USDz مقابل USD هو $ +0.0028445970 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Anzen Staked USDz مقابل USD هو $ +0.011017356864606 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.004379892359514 -0.39% 30 يوم $ +0.0080897910 +0.73% 60 يوم $ +0.0028445970 +0.26% 90 يوم $ +0.011017356864606 +1.00%

تحليل سعر Anzen Staked USDz (SUSDZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Anzen Staked USDz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 24 ساعة مرتفع $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 عالية طوال الوقت $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.39% تغير السعر (7 أيام) -1.71%

معلومات سوق Anzen Staked USDz (SUSDZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: