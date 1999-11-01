سعر Anzen Staked USDz (SUSDZ)
سعر Anzen Staked USDz (SUSDZ) المباشر لليوم هو USD 1.11. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SUSDZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Anzen Staked USDz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.44K
- تغيير سعر Anzen Staked USDz خلال اليوم هو -0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Anzen Staked USDz مقابل USD هو $ -0.004379892359514 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Anzen Staked USDz مقابل USD هو $ +0.0080897910 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Anzen Staked USDz مقابل USD هو $ +0.0028445970 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Anzen Staked USDz مقابل USD هو $ +0.011017356864606 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004379892359514
|-0.39%
|30 يوم
|$ +0.0080897910
|+0.73%
|60 يوم
|$ +0.0028445970
|+0.26%
|90 يوم
|$ +0.011017356864606
|+1.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Anzen Staked USDz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.39%
-1.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets.
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A$1.7982
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￡0.8991
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€1.0767
|1 SUSDZ إلى USD
$1.11
|1 SUSDZ إلى MYR
RM4.9839
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₺39.294
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¥175.0137
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₽112.8093
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₹95.6487
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Rp18,196.7184
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R$6.7932
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₸588.5442
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