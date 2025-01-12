سعر Anzen Finance (ANZ)
سعر Anzen Finance (ANZ) المباشر لليوم هو USD 0.00852974. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.27M. يتم تحديث سعر ANZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Anzen Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.52M
- تغيير سعر Anzen Finance خلال اليوم هو -24.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 851.13M
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خلال اليوم، كان سعر Anzen Finance مقابل USD هو $ -0.002831679545342851 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Anzen Finance مقابل USD هو $ -0.0010180841 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Anzen Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Anzen Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002831679545342851
|-24.92%
|30 يوم
|$ -0.0010180841
|-11.93%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Anzen Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.96%
-24.92%
-46.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Anzen is the creator of USDz, a stablecoin backed by a diversified RWA portfolio, allowing users to mitigate volatility and earn rewards through all market cycles. Anzen's USDz products are currently listed and being actively used throughout Defi. https://www.coingecko.com/en/coins/anzen-usdz https://www.coingecko.com/en/coins/anzen-staked-usdz Staked USDz earns uncorrelated (no crypto exposure), non-cyclical yields from senior positions in middle market credit. Anzen is able to source oversubscribed deals with market-leading risk adjusted returns by leveraging a deep network of relationships built from the founding team’s 10+ yr of experience as capital allocators and asset managers. Anzen is backed by Circle Ventures, Mechanism Capital, Frax Finance, Tribe Capital, Infinity Ventures, and several other leading VCs and angels.
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