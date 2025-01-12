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سعر Anzen Finance (ANZ) المباشر لليوم هو USD 0.00852974 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.27M . يتم تحديث سعر ANZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Anzen Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.52M - تغيير سعر Anzen Finance خلال اليوم هو -24.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 851.13M

أداء سعر Anzen Finance (ANZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Anzen Finance مقابل USD هو $ -0.002831679545342851 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Anzen Finance مقابل USD هو $ -0.0010180841 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Anzen Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Anzen Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002831679545342851 -24.92% 30 يوم $ -0.0010180841 -11.93% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Anzen Finance (ANZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Anzen Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00669318$ 0.00669318 $ 0.00669318 24 ساعة مرتفع $ 0.01142623$ 0.01142623 $ 0.01142623 عالية طوال الوقت $ 0.03563003$ 0.03563003 $ 0.03563003 تغير السعر (1 ساعة) +1.96% تغير السعر (1يوم) -24.92% تغير السعر (7 أيام) -46.57%

معلومات سوق Anzen Finance (ANZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: