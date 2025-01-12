سعر Anypad (APAD)
سعر Anypad (APAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر APAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Anypad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.32
- تغيير سعر Anypad خلال اليوم هو -1.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Anypad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Anypad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Anypad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Anypad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.38%
|30 يوم
|$ 0
|-1.84%
|60 يوم
|$ 0
|+15.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Anypad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-1.38%
-31.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Anypad is the first blockchain incubator with a multi-chain launchpad and AMM Dex, whose primary focus is to Incubate the best Micro-cap projects.
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