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سعر AnyDex (ADX) المباشر لليوم هو USD 0.01912508 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 191.25K . يتم تحديث سعر ADX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AnyDex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.09 - تغيير سعر AnyDex خلال اليوم هو -0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر AnyDex (ADX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AnyDex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AnyDex مقابل USD هو $ -0.0048425161 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AnyDex مقابل USD هو $ -0.0084397027 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AnyDex مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.08% 30 يوم $ -0.0048425161 -25.32% 60 يوم $ -0.0084397027 -44.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AnyDex (ADX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AnyDex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0187484$ 0.0187484 $ 0.0187484 24 ساعة مرتفع $ 0.01939271$ 0.01939271 $ 0.01939271 عالية طوال الوقت $ 0.205505$ 0.205505 $ 0.205505 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) -16.56%

معلومات سوق AnyDex (ADX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: