سعر AnyDex (ADX)
سعر AnyDex (ADX) المباشر لليوم هو USD 0.01912508. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 191.25K. يتم تحديث سعر ADX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AnyDex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.09
- تغيير سعر AnyDex خلال اليوم هو -0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر AnyDex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AnyDex مقابل USD هو $ -0.0048425161 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AnyDex مقابل USD هو $ -0.0084397027 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AnyDex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.08%
|30 يوم
|$ -0.0048425161
|-25.32%
|60 يوم
|$ -0.0084397027
|-44.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AnyDex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.08%
-16.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AnyDex is a decentralized platform that enables users to trade a wide range of assets, including DeFi tokens, Real-World Assets (RWAs), stocks, options, and indexes. Built on the ERC20 network, AnyDex facilitates impactless, gasless, and synthetic trades, providing seamless exchange opportunities for a variety of financial instruments. The platform's model focuses on bridging the gap between traditional finance (TradFi) and the decentralized ecosystem, targeting multi-trillion-dollar markets. Instead of using a proprietary token, AnyDex supports tokenization with $USDT backing, ensuring reduced risk of de-pegging.
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