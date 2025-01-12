سعر Antmons (AMS)
سعر Antmons (AMS) المباشر لليوم هو USD 0.00252723. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Antmons الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.72K
- تغيير سعر Antmons خلال اليوم هو +2.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Antmons مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Antmons مقابل USD هو $ +0.0006069036 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Antmons مقابل USD هو $ +0.0000232153 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Antmons مقابل USD هو $ +0.0008125402225793943 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.46%
|30 يوم
|$ +0.0006069036
|+24.01%
|60 يوم
|$ +0.0000232153
|+0.92%
|90 يوم
|$ +0.0008125402225793943
|+47.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Antmons: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+2.46%
+4.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Antmons is the first Play-to-Earn MOBA game on our platform. It is a blockchain-based game with endless real-time competitions and a metaverse that can be regarded as an adventurists’ paradise, owned and defined by the community. You can earn daily revenue by participating in DEW Battles, or taking an adventure in Token Pool Battles. The game is set in a world of tiny insects. Players summon Antmons heroes to fight for themselves or set up guilds for more loot. Antmons heroes are divided into different combat attributes: Spayer, Tank, Archer, AOE, and Thrower. You need to upgrade heroes and improve skills so that you can win the battle and generate rewards.
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