توكنوميكس Anti Rug Agent (ANTIRUG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Anti Rug Agent (ANTIRUG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Anti Rug Agent (ANTIRUG) Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested. الموقع الرسمي: https://www.antirug.ai/ اشتر ANTIRUG الآن!

توكنوميكس Anti Rug Agent (ANTIRUG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Anti Rug Agent (ANTIRUG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 401.97K $ 401.97K $ 401.97K إجمالي العرض: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M العرض المتداول: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 401.97K $ 401.97K $ 401.97K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01352923 $ 0.01352923 $ 0.01352923 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0003518 $ 0.0003518 $ 0.0003518 السعر الحالي: $ 0.00040654 $ 0.00040654 $ 0.00040654 معرفة المزيد عن سعر Anti Rug Agent (ANTIRUG)

توكنوميكس Anti Rug Agent (ANTIRUG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Anti Rug Agent (ANTIRUG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ANTIRUG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ANTIRUG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ANTIRUG، استكشف السعر المباشر لتوكن ANTIRUG!

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