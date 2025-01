ما هو Anti Rug Agent ( ANTIRUG )

Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.

المصدر Anti Rug Agent (ANTIRUG) الموقع الرسمي