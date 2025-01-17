احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ANTIRUG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ANTIRUG.

سعر Anti Rug Agent (ANTIRUG) المباشر لليوم هو USD 0.0064308 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.64M . يتم تحديث سعر ANTIRUG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Anti Rug Agent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.47M - تغيير سعر Anti Rug Agent خلال اليوم هو +1.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M

أداء سعر Anti Rug Agent (ANTIRUG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Anti Rug Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Anti Rug Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Anti Rug Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Anti Rug Agent مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.04% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Anti Rug Agent (ANTIRUG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Anti Rug Agent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00528462$ 0.00528462 $ 0.00528462 24 ساعة مرتفع $ 0.00719421$ 0.00719421 $ 0.00719421 عالية طوال الوقت $ 0.00830961$ 0.00830961 $ 0.00830961 تغير السعر (1 ساعة) -5.69% تغير السعر (1يوم) +1.04% تغير السعر (7 أيام) +199.18%

معلومات سوق Anti Rug Agent (ANTIRUG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: