سعر Anti Rug Agent (ANTIRUG)
سعر Anti Rug Agent (ANTIRUG) المباشر لليوم هو USD 0.0064308. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.64M. يتم تحديث سعر ANTIRUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Anti Rug Agent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.47M
- تغيير سعر Anti Rug Agent خلال اليوم هو +1.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M
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خلال اليوم، كان سعر Anti Rug Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Anti Rug Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Anti Rug Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Anti Rug Agent مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Anti Rug Agent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.69%
+1.04%
+199.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.
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