سعر Ante Games اليوم

السعر المباشر لمشروع Ante Games (ANTE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANTE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANTE.

يحتل Ante Games حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62,661، مع عرض متداول قدره 999.97M ANTE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANTE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANTE بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-15.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ante Games (ANTE)

القيمة السوقية $ 62.66K$ 62.66K $ 62.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 62.66K$ 62.66K $ 62.66K إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,968,547.608188 999,968,547.608188 999,968,547.608188

القيمة السوقية الحالية لـ Ante Games هي $ 62.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANTE يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999968547.608188. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 62.66K.