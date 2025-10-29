سعر ANT COLONY المباشر اليوم هو 0.00001363 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ANTS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ANTS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ANT COLONY المباشر اليوم هو 0.00001363 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ANTS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ANTS بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ANTS

معلومات سعر ANTS

الموقع الرسمي لـ ANTS

اقتصاد توكن ANTS

توقعات سعر ANTS

شعار ANT COLONY

سعر ANT COLONY (ANTS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ANTS إلى USD:

--
----
-2.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار ANT COLONY (ANTS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:04:33 (UTC+8)

معلومات سعر ANT COLONY (ANTS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00001355
$ 0.00001355$ 0.00001355
24 ساعة منخفض
$ 0.00001422
$ 0.00001422$ 0.00001422
24 ساعة مرتفع

$ 0.00001355
$ 0.00001355$ 0.00001355

$ 0.00001422
$ 0.00001422$ 0.00001422

$ 0.0019544
$ 0.0019544$ 0.0019544

$ 0.00001283
$ 0.00001283$ 0.00001283

0.00%

-3.07%

-0.06%

-0.06%

سعر ANT COLONY (ANTS) في الوقت الحقيقي هو $0.00001363. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ANTS بين أدنى سعر $ 0.00001355 وأعلى سعر $ 0.00001422، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـANTS على الإطلاق هو $ 0.0019544، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001283.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ANTS 0.00% على مدار الساعة الماضية، -3.07% على مدار 24 ساعة، و -0.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ANT COLONY (ANTS)

$ 13.62K
$ 13.62K$ 13.62K

--
----

$ 13.62K
$ 13.62K$ 13.62K

999.10M
999.10M 999.10M

999,102,160.356092
999,102,160.356092 999,102,160.356092

القيمة السوقية الحالية لـ ANT COLONY هي $ 13.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANTS يبلغ 999.10M، مع إجمالي عرض 999102160.356092. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.62K.

سجل سعر ANT COLONY (ANTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ANT COLONY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ANT COLONY مقابل USD هو $ -0.0000022348 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ANT COLONY مقابل USD هو $ -0.0000045094 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ANT COLONY مقابل USD هو $ -0.00000648294084706441 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.07%
30 يوم$ -0.0000022348-16.39%
60 يوم$ -0.0000045094-33.08%
90 يوم$ -0.00000648294084706441-32.23%

ما هو ANT COLONY ( ANTS )

A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر ANT COLONY (ANTS)

الموقع الرسمي

توقعات سعر ANT COLONY (USD)

كم ستكون قيمة ANT COLONY (ANTS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ANT COLONY (ANTS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ANT COLONY.

تحقق الآن من توقعات سعر ANT COLONY!

عملة ANTS إلى العملات المحلية

توكنوميكس ANT COLONY (ANTS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ANT COLONY (ANTS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ANTS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول ANT COLONY (ANTS)

كم يساوي ANT COLONY (ANTS) اليوم؟
سعر ANTS المباشر في USD هو USD 0.00001363، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ANTS إلى USD الحالي؟
سعر ANTS إلى USD الحالي هو $ 0.00001363. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ANT COLONY ؟
القيمة السوقية لعملة ANTS هي $ 13.62K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ANTS؟
العرض المتداول لتوكن ANTS هو 999.10M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ANTS؟
حقق ANTS سعرًا قياسيًا قدره 0.0019544 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ANTS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00001283 ANTS.
ما هو حجم تداول ANTS؟
حجم تداول ANTS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ANTS هذا العام؟
قد يرتفع ANTS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ANTS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:04:33 (UTC+8)

تحديثات ANT COLONY (ANTS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

