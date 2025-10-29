معلومات سعر ANT COLONY (ANTS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001355 $ 0.00001355 $ 0.00001355 24 ساعة منخفض $ 0.00001422 $ 0.00001422 $ 0.00001422 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001355$ 0.00001355 $ 0.00001355 24 ساعة مرتفع $ 0.00001422$ 0.00001422 $ 0.00001422 عالية طوال الوقت $ 0.0019544$ 0.0019544 $ 0.0019544 أدنى سعر $ 0.00001283$ 0.00001283 $ 0.00001283 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -3.07% تغير السعر (7 أيام) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

سعر ANT COLONY (ANTS) في الوقت الحقيقي هو $0.00001363. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ANTS بين أدنى سعر $ 0.00001355 وأعلى سعر $ 0.00001422، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـANTS على الإطلاق هو $ 0.0019544، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001283.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ANTS 0.00% على مدار الساعة الماضية، -3.07% على مدار 24 ساعة، و -0.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ANT COLONY (ANTS)

القيمة السوقية $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K إمداد دورة التداول 999.10M 999.10M 999.10M إجمالي العرض 999,102,160.356092 999,102,160.356092 999,102,160.356092

القيمة السوقية الحالية لـ ANT COLONY هي $ 13.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANTS يبلغ 999.10M، مع إجمالي عرض 999102160.356092. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.62K.