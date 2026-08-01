سعر Ansemius Bulleus اليوم

السعر المباشر لمشروع Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANSEMIUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANSEMIUS.

يحتل Ansemius Bulleus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,719.61، مع عرض متداول قدره 999.80M ANSEMIUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANSEMIUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00189629، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANSEMIUS بمقدار +1.62% خلال الساعة الماضية و+32.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ansemius Bulleus (ANSEMIUS)

القيمة السوقية $ 15.72K$ 15.72K $ 15.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.72K$ 15.72K $ 15.72K إمداد دورة التداول 999.80M 999.80M 999.80M إجمالي العرض 999,802,422.252606 999,802,422.252606 999,802,422.252606

القيمة السوقية الحالية لـ Ansemius Bulleus هي $ 15.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANSEMIUS يبلغ 999.80M، مع إجمالي عرض 999802422.252606. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.72K.