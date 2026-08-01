سعر ANSEM ARMY اليوم

السعر المباشر لمشروع ANSEM ARMY (🐂🀄️) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 🐂🀄️ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 🐂🀄️.

يحتل ANSEM ARMY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,659.15، مع عرض متداول قدره 999.61M 🐂🀄️. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 🐂🀄️ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 🐂🀄️ بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و+26.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ANSEM ARMY (🐂🀄️)

القيمة السوقية $ 19.66K$ 19.66K $ 19.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.66K$ 19.66K $ 19.66K إمداد دورة التداول 999.61M 999.61M 999.61M إجمالي العرض 999,606,505.244594 999,606,505.244594 999,606,505.244594

القيمة السوقية الحالية لـ ANSEM ARMY هي $ 19.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 🐂🀄️ يبلغ 999.61M، مع إجمالي عرض 999606505.244594. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.66K.