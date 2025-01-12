سعر AnonTech (ATEC)
سعر AnonTech (ATEC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ATEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AnonTech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.52
- تغيير سعر AnonTech خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AnonTech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AnonTech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AnonTech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AnonTech مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ 0
|-25.66%
|60 يوم
|$ 0
|+10.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AnonTech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.66%
-0.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AnonTech brings tools to Web3 that help you stay anonymous and secure. Access the latest decentralized tools through our Telegram bot. Providing SMS, Email and VPN services to help keep holders privacy secure. With tiered memberships which require burning tokens, our services also benefit holders in more than just privacy. New features in development and upgrades to existing are always keeping the team busy and active as we strive to be your #1 DePIN solution.
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