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سعر Anokas Network (ANOK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ANOK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Anokas Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 309.53 - تغيير سعر Anokas Network خلال اليوم هو +28.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Anokas Network (ANOK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Anokas Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Anokas Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Anokas Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Anokas Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +28.01% 30 يوم $ 0 +51.43% 60 يوم $ 0 +44.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Anokas Network (ANOK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Anokas Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01490303$ 0.01490303 $ 0.01490303 تغير السعر (1 ساعة) -1.89% تغير السعر (1يوم) +28.01% تغير السعر (7 أيام) -9.19%

معلومات سوق Anokas Network (ANOK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: