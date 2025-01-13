سعر Anokas Network (ANOK)
سعر Anokas Network (ANOK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ANOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Anokas Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 309.53
- تغيير سعر Anokas Network خلال اليوم هو +28.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Anokas Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Anokas Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Anokas Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Anokas Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+28.01%
|30 يوم
|$ 0
|+51.43%
|60 يوم
|$ 0
|+44.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Anokas Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.89%
+28.01%
-9.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Anokas aims to revolutionize the way individuals and businesses engage with decentralized technologies, offering a comprehensive solution that encompasses digital computing, distributed networks, data storage, serving, and more, all underpinned by robust blockchain security protocols.
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