سعر Annika اليوم

السعر المباشر لمشروع Annika (ANI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANI.

يحتل Annika حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,085، مع عرض متداول قدره 850.92M ANI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANI بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-1.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Annika (ANI)

القيمة السوقية $ 23.09K$ 23.09K $ 23.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.41K$ 24.41K $ 24.41K إمداد دورة التداول 850.92M 850.92M 850.92M إجمالي العرض 899,915,365.45425 899,915,365.45425 899,915,365.45425

القيمة السوقية الحالية لـ Annika هي $ 23.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANI يبلغ 850.92M، مع إجمالي عرض 899915365.45425. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.41K.