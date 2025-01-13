سعر Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC)
سعر Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC) المباشر لليوم هو USD 0.533413. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ANKRMATIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ankr Staked MATIC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.31
- تغيير سعر Ankr Staked MATIC خلال اليوم هو +0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ankr Staked MATIC مقابل USD هو $ +0.00210895 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ankr Staked MATIC مقابل USD هو $ -0.2399639992 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ankr Staked MATIC مقابل USD هو $ +0.0790364443 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ankr Staked MATIC مقابل USD هو $ +0.0878614365806875 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00210895
|+0.40%
|30 يوم
|$ -0.2399639992
|-44.98%
|60 يوم
|$ +0.0790364443
|+14.82%
|90 يوم
|$ +0.0878614365806875
|+19.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ankr Staked MATIC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.50%
+0.40%
-12.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
aMATICc is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 aMATICc token vs. MATIC increases over time as staking rewards accumulate.
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