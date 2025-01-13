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سعر Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC) المباشر لليوم هو USD 0.533413 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ANKRMATIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ankr Staked MATIC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.31 - تغيير سعر Ankr Staked MATIC خلال اليوم هو +0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ankr Staked MATIC مقابل USD هو $ +0.00210895 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ankr Staked MATIC مقابل USD هو $ -0.2399639992 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ankr Staked MATIC مقابل USD هو $ +0.0790364443 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ankr Staked MATIC مقابل USD هو $ +0.0878614365806875 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00210895 +0.40% 30 يوم $ -0.2399639992 -44.98% 60 يوم $ +0.0790364443 +14.82% 90 يوم $ +0.0878614365806875 +19.72%

تحليل سعر Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ankr Staked MATIC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.530684$ 0.530684 $ 0.530684 24 ساعة مرتفع $ 0.536135$ 0.536135 $ 0.536135 عالية طوال الوقت $ 2.37$ 2.37 $ 2.37 تغير السعر (1 ساعة) -0.50% تغير السعر (1يوم) +0.40% تغير السعر (7 أيام) -12.34%

معلومات سوق Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: