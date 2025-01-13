سعر Ankr Staked FTM (ANKRFTM)
سعر Ankr Staked FTM (ANKRFTM) المباشر لليوم هو USD 0.777742. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ANKRFTM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ankr Staked FTM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.78
- تغيير سعر Ankr Staked FTM خلال اليوم هو -1.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ankr Staked FTM مقابل USD هو $ -0.0134744775973199 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ankr Staked FTM مقابل USD هو $ -0.3384012994 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ankr Staked FTM مقابل USD هو $ -0.0575188429 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ankr Staked FTM مقابل USD هو $ -0.0273730699218889 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0134744775973199
|-1.70%
|30 يوم
|$ -0.3384012994
|-43.51%
|60 يوم
|$ -0.0575188429
|-7.39%
|90 يوم
|$ -0.0273730699218889
|-3.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ankr Staked FTM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.70%
-14.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fantom Liquid Staking from Ankr Staking offers instant liquidity for your staked FTM, enabling you to connect your new aFTMc tokens with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. Fantom Liquid Staking enables you to earn alpha (the return on investment that goes far beyond normal increases in the crypto market index). Ankr Staking can connect you to the best ways to earn more crypto by staking, arbitrage trading, liquidity mining, yield farming, and much more.
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