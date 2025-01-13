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سعر Ankr Staked FTM (ANKRFTM) المباشر لليوم هو USD 0.777742 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ANKRFTM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ankr Staked FTM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.78 - تغيير سعر Ankr Staked FTM خلال اليوم هو -1.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ankr Staked FTM (ANKRFTM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ankr Staked FTM مقابل USD هو $ -0.0134744775973199 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ankr Staked FTM مقابل USD هو $ -0.3384012994 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ankr Staked FTM مقابل USD هو $ -0.0575188429 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ankr Staked FTM مقابل USD هو $ -0.0273730699218889 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0134744775973199 -1.70% 30 يوم $ -0.3384012994 -43.51% 60 يوم $ -0.0575188429 -7.39% 90 يوم $ -0.0273730699218889 -3.39%

تحليل سعر Ankr Staked FTM (ANKRFTM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ankr Staked FTM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.76631$ 0.76631 $ 0.76631 24 ساعة مرتفع $ 0.799938$ 0.799938 $ 0.799938 عالية طوال الوقت $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.70% تغير السعر (7 أيام) -14.14%

معلومات سوق Ankr Staked FTM (ANKRFTM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: