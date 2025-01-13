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سعر Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW) المباشر لليوم هو USD 0.747915 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ANKRFLOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ankr Staked FLOW الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 236.09K - تغيير سعر Ankr Staked FLOW خلال اليوم هو -1.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ankr Staked FLOW مقابل USD هو $ -0.0136180758606111 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ankr Staked FLOW مقابل USD هو $ -0.1779793879 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ankr Staked FLOW مقابل USD هو $ +0.1686397246 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ankr Staked FLOW مقابل USD هو $ +0.1796987080879592 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0136180758606111 -1.78% 30 يوم $ -0.1779793879 -23.79% 60 يوم $ +0.1686397246 +22.55% 90 يوم $ +0.1796987080879592 +31.63%

تحليل سعر Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ankr Staked FLOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.73799$ 0.73799 $ 0.73799 24 ساعة مرتفع $ 0.764625$ 0.764625 $ 0.764625 عالية طوال الوقت $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -1.78% تغير السعر (7 أيام) -6.49%

معلومات سوق Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: