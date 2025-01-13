سعر Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW)
سعر Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW) المباشر لليوم هو USD 0.747915. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ANKRFLOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ankr Staked FLOW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 236.09K
- تغيير سعر Ankr Staked FLOW خلال اليوم هو -1.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ankr Staked FLOW مقابل USD هو $ -0.0136180758606111 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ankr Staked FLOW مقابل USD هو $ -0.1779793879 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ankr Staked FLOW مقابل USD هو $ +0.1686397246 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ankr Staked FLOW مقابل USD هو $ +0.1796987080879592 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0136180758606111
|-1.78%
|30 يوم
|$ -0.1779793879
|-23.79%
|60 يوم
|$ +0.1686397246
|+22.55%
|90 يوم
|$ +0.1796987080879592
|+31.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ankr Staked FLOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-1.78%
-6.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ankr Staking offers FLOW token holders the opportunity to stake FLOW and in return claim FLOW Liquid Staking tokens — ankrFLOW. ankrFLOW is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrFLOW token vs. FLOW increases over time as staking rewards accumulate inside the token. ankrFLOW also offers instant liquidity for your staked FLOW, enabling you to connect ankrFLOW with DeFi platforms and earn several more layers of rewards.
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|1 ANKRFLOW إلى AUD
A$1.2116223
|1 ANKRFLOW إلى GBP
￡0.60581115
|1 ANKRFLOW إلى EUR
€0.72547755
|1 ANKRFLOW إلى USD
$0.747915
|1 ANKRFLOW إلى MYR
RM3.35813835
|1 ANKRFLOW إلى TRY
₺26.476191
|1 ANKRFLOW إلى JPY
¥117.92375805
|1 ANKRFLOW إلى RUB
₽76.01060145
|1 ANKRFLOW إلى INR
₹64.44783555
|1 ANKRFLOW إلى IDR
Rp12,260.8996776
|1 ANKRFLOW إلى PHP
₱44.126985
|1 ANKRFLOW إلى EGP
￡E.37.7697075
|1 ANKRFLOW إلى BRL
R$4.5772398
|1 ANKRFLOW إلى CAD
C$1.0769976
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৳91.64202495
|1 ANKRFLOW إلى NGN
₦1,164.97484145
|1 ANKRFLOW إلى UAH
₴31.76395005
|1 ANKRFLOW إلى VES
Bs39.639495
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Rs209.2067838
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₸396.5594913
|1 ANKRFLOW إلى THB
฿25.9376922
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NT$24.76346565
|1 ANKRFLOW إلى CHF
Fr0.68060265
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HK$5.8187787
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