توكنوميكس Ankr Staked ETH (ANKRETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ankr Staked ETH (ANKRETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ankr Staked ETH (ANKRETH) ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards!

Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience.

Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH.

Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization.

Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime. الموقع الرسمي: https://www.ankr.com/about-staking/ اشتر ANKRETH الآن!

توكنوميكس Ankr Staked ETH (ANKRETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ankr Staked ETH (ANKRETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 38.17M $ 38.17M $ 38.17M إجمالي العرض: $ 8.55K $ 8.55K $ 8.55K العرض المتداول: $ 8.55K $ 8.55K $ 8.55K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 38.17M $ 38.17M $ 38.17M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,803.34 $ 4,803.34 $ 4,803.34 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 534.32 $ 534.32 $ 534.32 السعر الحالي: $ 4,471.42 $ 4,471.42 $ 4,471.42 معرفة المزيد عن سعر Ankr Staked ETH (ANKRETH)

توكنوميكس Ankr Staked ETH (ANKRETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ankr Staked ETH (ANKRETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ANKRETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ANKRETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ANKRETH، استكشف السعر المباشر لتوكن ANKRETH!

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