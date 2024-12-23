سعر Ankr Staked ETH (ANKRETH)
سعر Ankr Staked ETH (ANKRETH) المباشر لليوم هو USD 3,870.66. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.25M. يتم تحديث سعر ANKRETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ankr Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K
- تغيير سعر Ankr Staked ETH خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.67K
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خلال اليوم، كان سعر Ankr Staked ETH مقابل USD هو $ -11.704008256439 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ankr Staked ETH مقابل USD هو $ +16.5722307900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ankr Staked ETH مقابل USD هو $ +1,233.0223540260 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ankr Staked ETH مقابل USD هو $ +776.083222024753 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -11.704008256439
|-0.30%
|30 يوم
|$ +16.5722307900
|+0.43%
|60 يوم
|$ +1,233.0223540260
|+31.86%
|90 يوم
|$ +776.083222024753
|+25.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ankr Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.30%
-14.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits - Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards! - Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience. - Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH. - Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization. - Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.
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