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سعر Ankr Staked ETH (ANKRETH) المباشر لليوم هو USD 3,870.66 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.25M . يتم تحديث سعر ANKRETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ankr Staked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K - تغيير سعر Ankr Staked ETH خلال اليوم هو -0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.67K

أداء سعر Ankr Staked ETH (ANKRETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ankr Staked ETH مقابل USD هو $ -11.704008256439 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ankr Staked ETH مقابل USD هو $ +16.5722307900 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ankr Staked ETH مقابل USD هو $ +1,233.0223540260 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ankr Staked ETH مقابل USD هو $ +776.083222024753 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -11.704008256439 -0.30% 30 يوم $ +16.5722307900 +0.43% 60 يوم $ +1,233.0223540260 +31.86% 90 يوم $ +776.083222024753 +25.08%

تحليل سعر Ankr Staked ETH (ANKRETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ankr Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,810.67$ 3,810.67 $ 3,810.67 24 ساعة مرتفع $ 3,993.04$ 3,993.04 $ 3,993.04 عالية طوال الوقت $ 4,803.34$ 4,803.34 $ 4,803.34 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.30% تغير السعر (7 أيام) -14.49%

معلومات سوق Ankr Staked ETH (ANKRETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: