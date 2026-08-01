سعر AnitaMaxWynn اليوم

السعر المباشر لمشروع AnitaMaxWynn (WYNN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WYNN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WYNN.

يحتل AnitaMaxWynn حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 300,578، مع عرض متداول قدره 999.64M WYNN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WYNN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WYNN بمقدار -5.49% خلال الساعة الماضية و-13.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.46K.

معلومات سوق AnitaMaxWynn (WYNN)

القيمة السوقية $ 300.58K$ 300.58K $ 300.58K الحجم (24 ساعة) $ 2.46K$ 2.46K $ 2.46K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 300.58K$ 300.58K $ 300.58K إمداد دورة التداول 999.64M 999.64M 999.64M إجمالي العرض 999,639,120.03505 999,639,120.03505 999,639,120.03505

القيمة السوقية الحالية لـ AnitaMaxWynn هي $ 300.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.46K. العرض المتداول لـ WYNN يبلغ 999.64M، مع إجمالي عرض 999639120.03505. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 300.58K.