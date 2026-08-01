سعر Anita Max Wynn اليوم

السعر المباشر لمشروع Anita Max Wynn (WYNN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WYNN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WYNN.

يحتل Anita Max Wynn حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 74,438، مع عرض متداول قدره 1000.00M WYNN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WYNN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.084088، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WYNN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Anita Max Wynn (WYNN)

القيمة السوقية $ 74.44K$ 74.44K $ 74.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 74.44K$ 74.44K $ 74.44K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

القيمة السوقية الحالية لـ Anita Max Wynn هي $ 74.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WYNN يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999999.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 74.44K.