سعر Anita AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Anita AI (ANITA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANITA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANITA.

يحتل Anita AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 96,720، مع عرض متداول قدره 1.00B ANITA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANITA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01030041، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANITA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-18.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Anita AI (ANITA)

القيمة السوقية $ 96.72K$ 96.72K $ 96.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 96.72K$ 96.72K $ 96.72K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Anita AI هي $ 96.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANITA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 96.72K.