سعر ANITA اليوم

السعر المباشر لمشروع ANITA (ANITA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 20.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANITA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANITA.

يحتل ANITA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 699,626، مع عرض متداول قدره 999.92M ANITA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANITA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00881417، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANITA بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و+8.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 432.26.

معلومات سوق ANITA (ANITA)

القيمة السوقية $ 699.63K$ 699.63K $ 699.63K الحجم (24 ساعة) $ 432.26$ 432.26 $ 432.26 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 699.63K$ 699.63K $ 699.63K إمداد دورة التداول 999.92M 999.92M 999.92M إجمالي العرض 999,922,709.741 999,922,709.741 999,922,709.741

القيمة السوقية الحالية لـ ANITA هي $ 699.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 432.26. العرض المتداول لـ ANITA يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999922709.741. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 699.63K.