سعر AnimeSwap (ANI)
سعر AnimeSwap (ANI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ANI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AnimeSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.25
- تغيير سعر AnimeSwap خلال اليوم هو +0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AnimeSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AnimeSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AnimeSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AnimeSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.57%
|30 يوم
|$ 0
|-55.22%
|60 يوم
|$ 0
|-55.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AnimeSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+0.57%
-30.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
1. The token of AnimeSwap protocol, deployed on Aptos Mainnet 2. AnimeSwap protocol is an open AMM & DeFi protocol on Aptos, everyone could create pair and add liquidity, swap, or farm. 3. Deployed on Aptos at Day0 2022/10/19, ANI token launching at 2022/11/10. 4. Deployed on Sui (using Move, the same contract language as Aptos), more collaboration and listings https://docs.animeswap.org/docs/updates/2023 5. Check https://docs.animeswap.org/docs/tutorial/Tokenomics#usages
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