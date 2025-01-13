سعر Animalia (ANIM)
سعر Animalia (ANIM) المباشر لليوم هو USD 0.00389248. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ANIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Animalia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.24
- تغيير سعر Animalia خلال اليوم هو -0.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ANIM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ANIM.
خلال اليوم، كان سعر Animalia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Animalia مقابل USD هو $ -0.0016084848 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Animalia مقابل USD هو $ -0.0004346553 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Animalia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.58%
|30 يوم
|$ -0.0016084848
|-41.32%
|60 يوم
|$ -0.0004346553
|-11.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Animalia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
-0.58%
-13.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Animalia is an independent free-to-play online nft trading card game featuring crypto-inspired meme creatures and gemstones. Powered by thebinance smart chainbinance smart chain, animalia gives you complete ownership over your in-game collectibles. Collect rare cards, create your own nfts, build your deck, battle with other players and sell cards to other traders.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ANIM إلى AUD
A$0.0063058176
|1 ANIM إلى GBP
￡0.0031529088
|1 ANIM إلى EUR
€0.0037757056
|1 ANIM إلى USD
$0.00389248
|1 ANIM إلى MYR
RM0.0174772352
|1 ANIM إلى TRY
₺0.137793792
|1 ANIM إلى JPY
¥0.6137273216
|1 ANIM إلى RUB
₽0.3955927424
|1 ANIM إلى INR
₹0.3354150016
|1 ANIM إلى IDR
Rp63.8111373312
|1 ANIM إلى PHP
₱0.22965632
|1 ANIM إلى EGP
￡E.0.19657024
|1 ANIM إلى BRL
R$0.0238219776
|1 ANIM إلى CAD
C$0.0056051712
|1 ANIM إلى BDT
৳0.4769455744
|1 ANIM إلى NGN
₦6.0630436224
|1 ANIM إلى UAH
₴0.1653136256
|1 ANIM إلى VES
Bs0.20630144
|1 ANIM إلى PKR
Rs1.0888045056
|1 ANIM إلى KZT
₸2.0638707456
|1 ANIM إلى THB
฿0.1349912064
|1 ANIM إلى TWD
NT$0.1288800128
|1 ANIM إلى CHF
Fr0.0035421568
|1 ANIM إلى HKD
HK$0.0302834944
|1 ANIM إلى MAD
.د.م0.0392751232