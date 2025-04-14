سعر Animal Concerts (ANML)
سعر Animal Concerts (ANML) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ANML مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Animal Concerts الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.61K
- تغيير سعر Animal Concerts خلال اليوم هو -3.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Animal Concerts مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Animal Concerts مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Animal Concerts مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Animal Concerts مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.21%
|30 يوم
|$ 0
|-19.02%
|60 يوم
|$ 0
|-54.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Animal Concerts: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.20%
-3.21%
-11.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Animal Concerts is building the Next Generation of Live Events in the Metaverse. We are revolutionizing the music industry for fans and artists worldwide: delivering unique, physical concerts with A-list artists, collaborating on NFT drops, live streaming in the Metaverse, and tokenizing that entire experience!
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