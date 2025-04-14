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سعر Animal Concerts (ANML) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ANML مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Animal Concerts الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.61K - تغيير سعر Animal Concerts خلال اليوم هو -3.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Animal Concerts (ANML) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Animal Concerts مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Animal Concerts مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Animal Concerts مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Animal Concerts مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.21% 30 يوم $ 0 -19.02% 60 يوم $ 0 -54.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Animal Concerts (ANML)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Animal Concerts: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03043032$ 0.03043032 $ 0.03043032 تغير السعر (1 ساعة) -1.20% تغير السعر (1يوم) -3.21% تغير السعر (7 أيام) -11.19%

معلومات سوق Animal Concerts (ANML)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: