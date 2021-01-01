توكنوميكس ANIMA (ANIMA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ANIMA (ANIMA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ANIMA (ANIMA) What is the project about? Realm is a World-Building and Exploration game rooted in GameFi. Realmers build and sustain the economy of the Realmverse through strategic planning and resource management. Adventurers roam the Realmverse in search of their Origin story. Earn LootBoxes, Battle other Adventurers, complete Missions and Transcend into brand new Variants every month. What makes your project unique? Realm is founded on three principles: Creating a strong foundational community, providing ownership to players and providing real world value to its users. We are passionate about bringing projects together to create an interoperable experience for all users in the Web3 space. Our focus is on GameFi elements tied with beautiful artworks and compelling stories. History of your project. We started back in Sept 2021 with a vision for what a gaming experience could look like in Web3. Over time, our vision has evolved and have teamed up with the Treasure Ecosystem as our long term visions aligned. What’s next for your project? We've been building non-stop since 2021 and we are excited to launch our upcoming suite of features that will bring our interoperable dream to life. What can your token be used for? ANIMA is used by players to level up their characters, earn LootBoxes and gamified staking. We've had a burn rate of up to 90%. الموقع الرسمي: https://www.rlm.land/ اشتر ANIMA الآن!

توكنوميكس ANIMA (ANIMA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ANIMA (ANIMA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 327.56K $ 327.56K $ 327.56K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01707698 $ 0.01707698 $ 0.01707698 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00043752 $ 0.00043752 $ 0.00043752 معرفة المزيد عن سعر ANIMA (ANIMA)

توكنوميكس ANIMA (ANIMA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ANIMA (ANIMA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ANIMA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ANIMA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ANIMA، استكشف السعر المباشر لتوكن ANIMA!

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