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سعر ANIMA (ANIMA) المباشر لليوم هو USD 0.0028047 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ANIMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ANIMA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38K - تغيير سعر ANIMA خلال اليوم هو -3.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ANIMA (ANIMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ANIMA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ANIMA مقابل USD هو $ -0.0007433599 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ANIMA مقابل USD هو $ -0.0014446179 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ANIMA مقابل USD هو $ -0.001879994433428967 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.24% 30 يوم $ -0.0007433599 -26.50% 60 يوم $ -0.0014446179 -51.50% 90 يوم $ -0.001879994433428967 -40.13%

تحليل سعر ANIMA (ANIMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ANIMA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00280122$ 0.00280122 $ 0.00280122 24 ساعة مرتفع $ 0.00295187$ 0.00295187 $ 0.00295187 عالية طوال الوقت $ 0.01707698$ 0.01707698 $ 0.01707698 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -3.24% تغير السعر (7 أيام) -22.83%

معلومات سوق ANIMA (ANIMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: