سعر Ani Grok Companion اليوم

السعر المباشر لمشروع Ani Grok Companion (ANI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 90.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANI.

يحتل Ani Grok Companion حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 440,086، مع عرض متداول قدره 999.92M ANI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.087073، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANI بمقدار +75.73% خلال الساعة الماضية و+88.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.32M.

معلومات سوق Ani Grok Companion (ANI)

القيمة السوقية $ 440.09K$ 440.09K $ 440.09K الحجم (24 ساعة) $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 440.09K$ 440.09K $ 440.09K إمداد دورة التداول 999.92M 999.92M 999.92M إجمالي العرض 999,917,012.97569 999,917,012.97569 999,917,012.97569

القيمة السوقية الحالية لـ Ani Grok Companion هي $ 440.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.32M. العرض المتداول لـ ANI يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999917012.97569. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 440.09K.