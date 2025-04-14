سعر Angola (AGLA)
سعر Angola (AGLA) المباشر لليوم هو USD 0.00194536. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 971.61K. يتم تحديث سعر AGLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Angola الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Angola خلال اليوم هو -12.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 499.45M
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خلال اليوم، كان سعر Angola مقابل USD هو $ -0.000285521625683555 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Angola مقابل USD هو $ +0.0045723523 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Angola مقابل USD هو $ +0.0002142022 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Angola مقابل USD هو $ -0.002040300144544601 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000285521625683555
|-12.79%
|30 يوم
|$ +0.0045723523
|+235.04%
|60 يوم
|$ +0.0002142022
|+11.01%
|90 يوم
|$ -0.002040300144544601
|-51.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Angola: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.33%
-12.79%
+226.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Angola Project, is a social NFT system built upon the blockchain-based Web3 creator economy. Its aim is to become a mainstream NFT platform that enables users to create NFTs based on their every day lives, ensures creators have full ownership of their works, and corrects unreasonable profit distribution in the conventional digital asset market.
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