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سعر Angola (AGLA) المباشر لليوم هو USD 0.00194536 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 971.61K . يتم تحديث سعر AGLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Angola الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Angola خلال اليوم هو -12.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 499.45M

أداء سعر Angola (AGLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Angola مقابل USD هو $ -0.000285521625683555 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Angola مقابل USD هو $ +0.0045723523 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Angola مقابل USD هو $ +0.0002142022 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Angola مقابل USD هو $ -0.002040300144544601 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000285521625683555 -12.79% 30 يوم $ +0.0045723523 +235.04% 60 يوم $ +0.0002142022 +11.01% 90 يوم $ -0.002040300144544601 -51.19%

تحليل سعر Angola (AGLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Angola: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00162939$ 0.00162939 $ 0.00162939 24 ساعة مرتفع $ 0.00226327$ 0.00226327 $ 0.00226327 عالية طوال الوقت $ 0.483956$ 0.483956 $ 0.483956 تغير السعر (1 ساعة) -1.33% تغير السعر (1يوم) -12.79% تغير السعر (7 أيام) +226.52%

معلومات سوق Angola (AGLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: